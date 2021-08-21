Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 günde söndürülen orman yangınlarında zarar gören Kalemler ve Evrenseki mahallelerinde incelemelerde bulundu.





Beraberindeki AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal ve Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ile Manavgat ilçesindeki AFAD Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kasapoğlu, voleybolda kazandığı madalyası evinde yanan, Çeltikçi Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Ece Ünal'a yeni madalya hediye etti. Kasapoğlu, yangından etkilenen Kalemler Mahallesi'nde halkla da görüşerek yaşadıkları sorunları dinledi.

Bakan Kasapoğlu ile görüşen lise öğrencisi Dilek Aktaş, mahallede internet altyapısının henüz kurulmadığını ve yangında bilgisayarlarının yandığını belirterek, yardım istedi. Kasapoğlu da sorunun çözülmesi için yetkililere talimat verdi.

Dilek Aktaş, "Yangın nedeniyle internet sıkıntımız var ve bilgisayar sıkıntımız var. Derslere katılamıyorduk. Sayın bakana bu sorunu aktardım, yardımcı olmaya söz verdi" dedi.

Bakan Kasapoğlu, ardından Evrenseki Mahallesi'nde yaşayanlarla bir araya geldi.