Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk'te yayınlanan "Hafta Sonu" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, milli futbolcuların 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci sırasında "asker selamı" vererek Mehmetçiğe duydukları sevgi ve saygıyı ortaya koyduklarını belirtti.

"Asker selamı, bizim birliğimizin bir göstergesidir." ifadesini kullanan Kasapoğlu, "UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir. Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor. Merak ediyorum, Almanya gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda ev sahipliği

Sportif tesisleşmede Türkiye'nin yaşadığı süreci "devrim" olarak nitelendiren Kasapoğlu, öncelikli branşlara da dikkati çekerek ana gündemlerinin atletizm, cimnastik ve yüzme olduğunu belirtti. Olimpiyat oyunlarında Türkiye'nin ev sahibi olarak değerlendirilmemesinin siyasi sebepleri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Sporun gerçek anlamına uygun olmayan yaklaşımlar oldu. Ev sahipliği taleplerimiz bu bağlamda kabul edilmedi. Ev sahipliği yapan diğer ülkelerle kıyaslandığında bize verilmemesi için hiçbir gerekçe yok. Ülkemizin o dönemde de şimdi de olimpiyatlar için hazır olduğunu düşünüyorum. Biz ülke olarak her türlü organizasyonu karşılayabilecek seviyedeyiz"

Spor turizminin ekonomiye katkısı

Spor turizmine yönelik çalışmalarla ilgili de bilgi veren Kasapoğlu, Türkiye'nin büyük potansiyeli olduğunu belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığının "Spor Turizmi Çalıştayı" düzenlediğini hatırlatan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Ülkemizde bir tarafta kış turizmi diğer tarafta su altı sporlarının yapılabildiğini görüyoruz. Bu potansiyeli çok daha verimli değerlendirmek için spor turizmini çok daha yukarılara taşıyacağız. Spor turizminin ekonomik getirisi büyük"

AA