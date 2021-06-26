Bakan Kasapoğlu ve TFF’den Ali Koç’a tebrik

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Fenerbahçe Kulübünün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı Lacivertli Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da Ali Koç için tebrik mesajı yayımlandı.

Tebrik mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

DHA