Bakan Kasapoğlu'ndan Halkbank'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Halkbank'ı tebrik etti

09 Ekim 2018, Salı 22:42
A A

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2017-2018 sezonu Voleybol Efeler Ligi şampiyonu Halkbank ile Kupa Voley ikincisi Maliye Piyango arasında Ankara'da oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2018-2019 Voleybol Sezonu'nun tüm kulüplerimiz için hayırlı olmasını ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.