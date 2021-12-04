Diğer Sporlar Bakan Kasapoğlu’ndan Semih Saygıner’e tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu’ndan Semih Saygıner’e tebrik mesajı

Diğer Sporlar

Bakan Kasapoğlu’ndan Semih Saygıner’e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır’da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası’nda şampiyon olan Semih Saygıner’i tebrik etti.

04 Aralık 2021, Cumartesi 19:34 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası’nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers’ı mağlup ederek şampiyon olan Semih Saygıner için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası’nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers’ı 50-37 mağlup ederek şampiyon olan Semih Saygıner’i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası’nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner’e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İHA

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