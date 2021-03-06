Ekonomi Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika burs açıklaması

Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika burs açıklaması

Ekonomi

Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika burs açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

06 Mart 2021, Cumartesi 10:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart’a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek.

AA


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Benzer kazaları nasıl önleyebiliriz?
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Bundan sonra prim ödemeden nasıl emekli olabilirim?
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Geri dönüştür, kazan
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Tam saatinde kurtarıyor
Murat Gülderen
Özlem Denizmen
Güçlü kadın, güçlü Türkiye
Özlem Denizmen
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çiftçilere verilen gübre desteği artacak