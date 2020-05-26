Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de futbol liglerin başlaması, THY Euroleague'in iptal edilmesi, spor salonlarının açılmasıyla ilgili önemli noktalara değindi.

Bakan Kasapoğlu'nun Damla Uğurtürk'e yaptığı açıklamalar şöyle:

Almanya ligini takip ediyoruz. Oradan aldığımız tecrübeler önemli. Geçen hafta güzel maçlar oldu, gollü maçlar oldu. TFF'nin de almış olduğu bir karar ve takvim var. Salgını yönettiğimiz gibi futbola dönüş sürecini de iyi yöneteceğimize inanıyorum. 18 kulübün dönüş için ortak bir beyanı var. Federasyonun sağlık kurulunun hazırladığı protokol var. TFF Başkanı bu konuda bizi bilgilendirdi. Yine kendileriyle görüşüyoruz, görüşeceğiz.

12 Haziran doğru tarih mi?

Süper Lig için verilen tarih başka 1. Lig için verilen tarih 1 hafta sonrası. Alt ligler için daha sonrası. Geçen hafta kulüplerin TFF ile toplantıları önemli. Biz de bakanlık olarak tüm spor camiasıyla bir araya geldik. Sporun bütün paydaşları bir aradaydık. Yayıncı kuruluş, kulüpler, yöneticiler, hocalar... Herkes eteğindeki taşları döktü orada. Biz Türk Sporunun yarınlarını ele alıyoruz. Sorunlarımız tabii ki var ama ortak akıl burada önemli. TFF ortak akılla bu süreci yönetiyor. Bu süreçte de ortak akıl sorunlarımızı ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmada önemli. Türk Sporunun yarınlarda daha ileride olmasından yanayız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nihat Özdemir'in açıklamaları sonrası 'Sorumluluk TFF'de' şeklinde açıklama yaptı. Sizin bu konuda görüşünüz nedir?

Biz herkesle görüşüyoruz. ;Sağlık Bakanımızla da TFF ile de. Basketbol ve voleybol karar aldı. Futboldan farklı kararlar alındı. Ortak akıl ile alınan kararlara önem veriyoruz. Bu gayreti görmekten ötürü mutluyum. Biz birkaç konuya değil resmin bütününe bakacağız.

THY Euroleague'in iptal edilmesiyle birlikte Anadolu Efes'in hakkı yendi mi sizce?

Anadolu Efes başarılı bir sezon götürüyordu. Fenerbahçe de güzel bir çıkış yakalamıştı. İki takımımızı da tebrik ediyorum. Ben inanıyorum ki başarılı olacak bir takımın veya sporcunun önünde kimse duramaz. Başarı sadece ertelenir ama hedef ve inanç bitmez. Gerek bu takımlarımızın Euroleague'de, gerek sporcularımızın olimpiyatlarda gerekse Milli Takımımızın EURO 2020'deki başarısının önünde kimse duramaz. 2019 yılındaki başarılarımız büyük başarıların habercisi. Şu süreci atlattıktan sonra büyük mutlulukları birlikte yaşayacağız.

Spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonlarını ve sporseverleri buluşturma isteğimiz var ama salgının gidişatı bunda önemli. Süreç iyileştikçe gereken mesafe ve tedbir önlemleriyle bu hasreti bitirteceğiz. Çok uzun bir süre değil birkaç hafta içinde spor salonlarıyla ilgili kararlar alacağız. Haziran ayı içinde bakanlık olarak takvimimizi uygulayacağız. Bu hafta perşembe veya cuma günü bunu açıklayacağız sanıyorum.







