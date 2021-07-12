Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile telefonda görüştüğünü belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (DHA)



