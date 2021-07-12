Futbol Bakan Kasapoğlu'ndan Yunanistan'ın çirkin tavrına tepki

Bakan Kasapoğlu'ndan Yunanistan'ın çirkin tavrına tepki

Futbol

Bakan Kasapoğlu'ndan Yunanistan'ın çirkin tavrına tepki

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak olan özel maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavrı sonrasında Türkiye'ye dönüş kararı aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yanında olduklarını belirterek, "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 21:51 Son Güncelleme:
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Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile telefonda görüştüğünü belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (DHA)

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