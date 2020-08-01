Türkiye Bakan Koca 1 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı

Bakan Koca 1 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı

Türkiye

Bakan Koca 1 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. Son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516 oldu.

01 Ağustos 2020, Cumartesi 20:48 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı." ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 710 oldu. Bugün 44 bin 846 test yapılırken, 996 yeni vaka tanısı konuldu, 981 kişi ise iyileşti.


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