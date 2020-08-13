Bakan Koca 13 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Bakan Koca, son 24 saatte 21 kişinin corona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 912'e yükseldiğini ve bugün bin 243 kişiye corona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.
13 Ağustos 2020, Perşembe 20:03 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun. " ifadesini kullandı.
Türkiye’de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 912 oldu. Bugün 66 bin 892 test yapılırken, bin 243 yeni vaka tanısı konuldu, 968 kişi ise iyileşti.
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