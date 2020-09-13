Türkiye Bakan Koca 13 Eylül corona virüs tablosunu açıkladı

Bakan Koca 13 Eylül corona virüs tablosunu açıkladı

Türkiye

Bakan Koca 13 Eylül corona virüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 97 Kovid-19 testi yapıldı, 1527 kişiye hastalık tanısı konuldu.

13 Eylül 2020, Pazar 19:38 Son Güncelleme:
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Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1267 oldu. Son 24 saatte 1102 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 258 bin 833'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı:

57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.


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