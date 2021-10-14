Türkiye Bakan Koca: 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım

Bakan Koca: 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım

Türkiye

Bakan Koca: 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.

14 Ekim 2021, Perşembe 07:59 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunu hatırlatarak "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.


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