Bakan Koca: 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.
14 Ekim 2021, Perşembe 07:59 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunu hatırlatarak "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.
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