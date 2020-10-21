Türkiye Bakan Koca 21 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı

Bakan Koca 21 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı

Türkiye

Bakan Koca 21 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı

21 Ekim corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.

21 Ekim 2020, Çarşamba 20:03 Son Güncelleme:
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Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 1507 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 2000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

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AA


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