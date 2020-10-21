Bakan Koca 21 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı

Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 1507 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 2000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

AA







