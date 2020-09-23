Bakan Koca 23 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 102 olurken, bin 767 yeni tanı konuldu. Bugün corona virüsten 72 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 27 kişi ise iyileşti.

Bakan Koca'nın paylaşımı:

Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım.







