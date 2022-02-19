Türkiye Bakan Koca: 3 ilde daha çocuk kalp merkezi açıldı

Bakan Koca: 3 ilde daha çocuk kalp merkezi açıldı

Türkiye

Bakan Koca: 3 ilde daha çocuk kalp merkezi açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 3 ilde daha çocuk kalp merkezinin açıldığını duyurdu. Bu iller Gaziantep, Muğla ve Konya...

19 Şubat 2022, Cumartesi 17:10 Son Güncelleme:
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3 ilde daha çocuk kalp merkezinin açıldığını söyleyen Bakan Koca, 'Gaziantep’te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Muğla’da Eğitim ve Araştırma ve Konya’da Şehir Hastanesinde 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldı ve açık kalp ameliyatları başladı. Merkez sayımız 13’e ulaşmış durumda. Hayırlı olsun!' dedi.


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