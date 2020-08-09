Bakan Koca 4 ili saydı ve uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, 4 ili örnek vererek maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.
09 Ağustos 2020, Pazar 19:29 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın paylaşımı:
TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.
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