Bakan Koca 65 yaş üstü kişileri uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tedbirleri kapsamında pazar günleri sokağa çıkan 65 yaş üstü kişiler için önemli bir uyarıda bulundu.
30 Mayıs 2020, Cumartesi 15:19 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile. Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler" ifadesini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1266687256582131713