Bakan Koca, 7 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 116 bin 608 olurken, hasta sayısı bin 581 oldu. Bugün corona virüsten 56 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 355 hasta ise iyileşti.

Bakan Koca'dan paylaşım

Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.







