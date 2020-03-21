Türkiye Bakan Koca açıkladı: 21 can kaybımız var

Bakan Koca açıkladı: 21 can kaybımız var

Türkiye

Bakan Koca açıkladı: 21 can kaybımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 21 olduğunu bildirdi.

21 Mart 2020, Cumartesi 23:02 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." bilgisini paylaştı.


AA

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