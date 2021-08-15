Bakan Koca açıkladı: 26 ile yükseldi...

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26'sı mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde yüzde 75'in üzerinde" ifadelerini kullandı.