Türkiye Bakan Koca açıkladı: 26 ile yükseldi...

Bakan Koca açıkladı: 26 ile yükseldi...

Türkiye

Bakan Koca açıkladı: 26 ile yükseldi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının 26 ilde yüzde 75'in üzerinde olduğunu duyurdu.

15 Ağustos 2021, Pazar 16:57 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26'sı mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde yüzde 75'in üzerinde" ifadelerini kullandı.

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