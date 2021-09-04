Türkiye Bakan Koca açıkladı! Bir il daha düşük riskli ilk kategorisine geçti

Bakan Koca açıkladı! Bir il daha düşük riskli ilk kategorisine geçti

Türkiye

Bakan Koca açıkladı! Bir il daha düşük riskli ilk kategorisine geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşı oranı yüzde 75’in üzerine çıkan Kahramanmaraş’ın renginin Kovid-19 risk haritasında maviye döndüğünü bildirdi.

04 Eylül 2021, Cumartesi 23:07 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Kahramanmaraş, yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin risk haritasında rengi mavi. Maraş’tan yeni beklentilerimiz var. Okullar pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."

AA

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