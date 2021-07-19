Türkiye Bakan Koca açıkladı: Sayı 20 milyonu geçti

Bakan Koca açıkladı: Sayı 20 milyonu geçti

Türkiye

Bakan Koca açıkladı: Sayı 20 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir doz aşı yaptıranların sayısının 39 milyonu, iki doz aşı yaptıranların sayısının ise 20 milyonu geçtiğini açıkladı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 20:29 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında planlı şekilde uygulanan aşılama çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63’üne karşılık geliyor. İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor" dedi.

DHA

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