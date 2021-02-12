Sağlık Bakanlığı aşı tablosu üzerinden Türkiye’de anlık olarak kişinin koronavirüs aşısı olduğu bilgisini paylaşıyor. Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu içerisinde yer alan bilgilere göre hangi ilde kaç kişinin aşılandığı öğrenilebiliyor.

Aşının 1. dozu uygulananların sayısı 3 milyon 166 bini geçerken, yaklaşık 400 bin kişiye de aşının 2. dozu uygulandı. Toplam yapılan aşı sayısı da 3 milyon 564 bini aştı.

Bakan Koca'dan açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." ifadelerini kullandı.

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