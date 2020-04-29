Bakan Koca açıklama yapacak
Corona Virüs Bilim Kurulu bugün saat 14:00'da toplantıya başladı. Toplantı ardından saat 16:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.
29 Nisan 2020, Çarşamba 15:26 Son Güncelleme:
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Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.