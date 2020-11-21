Türkiye Bakan Koca, ağır hasta sayısının 8 kat arttığını ifade etti

Bakan Koca, ağır hasta sayısının 8 kat arttığını ifade etti

Türkiye

Bakan Koca, ağır hasta sayısının 8 kat arttığını ifade etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kar arttığını belirterek, "En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" dedi.

21 Kasım 2020, Cumartesi 16:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat arttığına, bir gündeki yeni hasta sayısının 5 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta ve vaka sayısındaki yükselişe dikkati çekti. Bir günde tespit edilen yeni hasta sayısının 5 binin üzerinde olduğunu, dünkü can kaybının 141'e ulaştığını anımsatan Koca, "Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bülent Arınç’ın çıkışına dair
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bir AK Partili’nin geçmiş muhasebesi
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri kişiler için yeni paylaşım