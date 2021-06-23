Türkiye Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi

Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi

Türkiye

Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

23 Haziran 2021, Çarşamba 15:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye’de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı. Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Fırsat ve HDP
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul’da şok görüntü! Güvenlik görevlilerinden doktora dayak