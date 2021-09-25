Türkiye Bakan Koca: Almanya'yı da geride bıraktık

Bakan Koca: Almanya'yı da geride bıraktık

Türkiye

Bakan Koca: Almanya'yı da geride bıraktık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, dünyada 7’nci sırada olduğunu açıkladı.

25 Eylül 2021, Cumartesi 18:08 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19´a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya´yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7’nci sıradayız. Türkiye’den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var" dedi.

DHA

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