Bakan Koca: Almanya'yı da geride bıraktık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, dünyada 7’nci sırada olduğunu açıkladı.
25 Eylül 2021, Cumartesi 18:08 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19´a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya´yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7’nci sıradayız. Türkiye’den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var" dedi.
DHA
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