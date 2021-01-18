Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Aşılamada gelinen noktaya dikkat çeken Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik." dedi.
18 Ocak 2021, Pazartesi 22:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;
81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1351246437930119169
BUNLARI DA OKUYUN