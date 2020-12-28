Türkiye Bakan Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Bakan Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Türkiye

Bakan Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse karşı geliştirilen aşıların zorunlu olmayacağını belirterek, "Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak" dedi.

28 Aralık 2020, Pazartesi 00:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Eski açıklamalarından birini alıntılayarak açıklama yapan Bakan Koca, "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" dedi.

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ANKARA (DHA)

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