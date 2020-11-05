Türkiye Bakan Koca, Ayda paylaşımına gelen tepkilere yanıt verdi

Bakan Koca, Ayda paylaşımına gelen tepkilere yanıt verdi

Türkiye

Bakan Koca, Ayda paylaşımına gelen tepkilere yanıt verdi

İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda bebek ile ilgili "Ayda'nın acıyan bir yeri yok" paylaşımı yapan Bakan Koca gelen tepkilere yanıt verdi.

05 Kasım 2020, Perşembe 10:22 Son Güncelleme:
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İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda'nın ambulans görüntülerini "Ayda'nın acıyan bir yeri yok" diye paylaşan Sağlık Bakanı Koca, o an minik kıza "Acıyan bir yerin var mı?" diye sorulmasına gösterilen birkaç tepkinin ardından bir açıklamada bulundu. Koca, "Göçük altından çıkarılan bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?" dedi.

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İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, 114 kişi hayatını kaybetti ve binden fazla vatandaşımız yaralandı. Depremin 91. saatinde enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda ise herkese umut oldu.

O gün, Ayda'nın hastaneye gittiği ambulanstan görüntü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok" ifadesine yer vermişti. Videoda ise bir sağlık görevlisinin minik Ayda'ya acıyan bir yerinin olup olmadığı, hangi yemeği istediği gibi konuşmalar yansımıştı.

Bakan Koca'dan yanıt

Minik Ayda'nın görüntülerinin bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmesine Bakan Koca, Twitter hesabından şu metinle cevap verdi:

Herhangi bir yerin acıyor mu Ayda? Soruyu soran Acil Tıp Uzmanı bir UMKE gönüllüsüydü. Göçük altından çıkarılıp, ambulansa alınan 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?



Bakan Koca'nın Ayda için yaptığı paylaşım:



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