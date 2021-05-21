Türkiye Bakan Koca, Beril bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi

Bakan Koca, Beril bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi

Türkiye

Bakan Koca, Beril bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar’da kaynar su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşun ve ambulans helikopterle götürüldüğü Eskişehir’de tedaviye alınan 15 aylık Beril Server Aktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

21 Mayıs 2021, Cuma 20:08 Son Güncelleme:
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Sandıklı ilçesinde oturan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 2 çocuğundan 15 aylık Beril Server Aktaş´ın üzerine önceki gün mutfakta kaynar su döküldü. Ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen Beril bebek, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı´nın ambulans helikopteriyle Eskişehir Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yanık merkezinde tedaviye alınan Beril bebeğin boynu, sırtı ve göğsündeki yanıkların ikinci derece olduğu belirlendi.

BAKAN KOCA, AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Beril bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Ambulans helikopterle Afyon´dan Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine getirdiğimiz 15 aylık Beril bebeğin durumu iyi, tedavisi devam ediyor. Hasta bilhassa bir çocuksa kalbinin titreyişini daima gösteren sağlık personelimize ve ilginiz için sizlere teşekkür ederim" dedi.

Beril bebek, ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesi´ne sevk edildiği sırada, kendisini kucağına alan Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko´ya sarılmış, o an çekilen fotoğraf ise yürek ısıtmıştı.

DHA

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