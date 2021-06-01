Bakan Koca, bıçaklı saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'i ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
01 Haziran 2021, Salı 23:28 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti.
Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.
AA