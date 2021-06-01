Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti.

Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

AA



