Türkiye Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

Türkiye

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

Corona virüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip corona virüs ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

07 Nisan 2020, Salı 16:33 Son Güncelleme:
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Corona virüs Bilim Kurulu, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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