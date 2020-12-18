Türkiye Bakan Koca, bir iyi bir de kötü haber verdi!

Bakan Koca, bir iyi bir de kötü haber verdi!

Türkiye

Bakan Koca, bir iyi bir de kötü haber verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tedbirlerle birlikte günlük vaka sayısının düşüşe geçtiğini ancak son günlerde evde bulaşma oranının yükseldiğini belirtti.

18 Aralık 2020, Cuma 19:45 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim."

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"Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor."



"İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İSTANBUL’DAKİ rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük." ifadelerini kullandı.




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