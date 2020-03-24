Bakan Koca 'bir önemli gelişme daha' deyip açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sağlık çalışanlarımızın maddi koşullarını daha iyi hale getirmek için harekete geçtik. Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Bir önemli gelişme daha: 32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz.

Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadesini kullandı.

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