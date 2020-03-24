Türkiye Bakan Koca 'bir önemli gelişme daha' deyip açıkladı

Bakan Koca 'bir önemli gelişme daha' deyip açıkladı

Türkiye

Bakan Koca 'bir önemli gelişme daha' deyip açıkladı

Corona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının maddi koşullarının daha iyi olması için harekete geçildiğini belirten Bakan Koca, "32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz" dedi.

24 Mart 2020, Salı 13:06 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sağlık çalışanlarımızın maddi koşullarını daha iyi hale getirmek için harekete geçtik. Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Bir önemli gelişme daha: 32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz.

Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadesini kullandı.

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