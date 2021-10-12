Türkiye Bakan Koca: Biraz daha sabır, sonrası zafer!

Bakan Koca: Biraz daha sabır, sonrası zafer!

Türkiye

Bakan Koca: Biraz daha sabır, sonrası zafer!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Biraz daha sabır, sonrası zafer!' dedi.

12 Ekim 2021, Salı 10:19 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!' dedi.



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