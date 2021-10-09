Türkiye Bakan Koca 'Bizim için kıymetli' diyerek güzel haberi duyurdu

Bakan Koca 'Bizim için kıymetli' diyerek güzel haberi duyurdu

Türkiye

Bakan Koca 'Bizim için kıymetli' diyerek güzel haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’a karşı aşılamada ikinci doz aşı oranı yüzde 55’i geçen Siirt’in "turuncu" kategoriye girdiğini bildirdi.

09 Ekim 2021, Cumartesi 22:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek değişiklik Siirt’te. İkinci doz aşı oranında yüzde 55’i aşarak kırmızıdan turuncuya geçmesi, bizim için neredeyse maviye geçmesi gibi kıymetli. Teşekkür ederiz Siirt." ifadesini kullandı.


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AA

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