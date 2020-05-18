Türkiye Bakan Koca bu fotoğrafla duyurdu: Perşembe günü açılıyor

Bakan Koca bu fotoğrafla duyurdu: Perşembe günü açılıyor

Türkiye

Bakan Koca bu fotoğrafla duyurdu: Perşembe günü açılıyor

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 09:39 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık altyapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



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