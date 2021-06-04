Türkiye Bakan Koca bu görüntüleri paylaştı: Salgını gündemimizden çıkaracağız

Bakan Koca bu görüntüleri paylaştı: Salgını gündemimizden çıkaracağız

Türkiye

Bakan Koca bu görüntüleri paylaştı: Salgını gündemimizden çıkaracağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) servis ettiği ’Aşı timleri, 2 bin 500 rakımlı yaylada’ başlıklı haberin görüntülerini sosyal medya hesabında "Vatandaşlarımızın aşı olması için gerekli tüm şartları hazırlamaya gayret ediyoruz" mesajıyla paylaştı.

04 Haziran 2021, Cuma 18:58 Son Güncelleme:
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Tunceli’nin 2 bin 500 rakımlı yaylalarında geçimlerini hayvancılıkla sağlayan sürü sahiplerine, zorlu yolculuklarının ardından ulaşan aşı timlerinin çalışmaları DHA muhabiri Serhat Ozan Yıldırım tarafından görüntülenip, haberleştirilmesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bakan Koca, aşı timlerinin görüntülerini sosyal medya hesabında,

"Vatandaşlarımızın aşı olması için gerekli tüm şartları hazırlamaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız neredeyse hizmetimiz orada olacak. Aşı olarak bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" mesajıyla paylaştı.



DHA

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