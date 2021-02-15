Türkiye Bakan Koca: Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz

Bakan Koca: Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz

Türkiye

Bakan Koca: Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz

Bakan Koca 'Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak.' dedi.

15 Şubat 2021, Pazartesi 13:35 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak" dedi.

Aşılanan sayısı 4 milyonu aştı 

Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılan koronavirüs canlı aşı haritasındaki verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar 4 milyon 196 bin 106 kişiye aşı yapıldı.

Bunlardan 3 milyon 618 bin 626'sına ilk doz yapılırken, 577 bin 480 kişiye ise ikinci doz uygulandı.

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