Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak" dedi.

Aşılanan sayısı 4 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılan koronavirüs canlı aşı haritasındaki verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar 4 milyon 196 bin 106 kişiye aşı yapıldı.

Bunlardan 3 milyon 618 bin 626'sına ilk doz yapılırken, 577 bin 480 kişiye ise ikinci doz uygulandı.

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