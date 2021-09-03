Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Düzce, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz mavi. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler. Erzincan, yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var."

AA



















