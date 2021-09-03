Türkiye Bakan Koca 'Bugünden tebrikler' diyerek duyurdu! Beklenen haber geldi

Bakan Koca 'Bugünden tebrikler' diyerek duyurdu! Beklenen haber geldi

Türkiye

Bakan Koca 'Bugünden tebrikler' diyerek duyurdu! Beklenen haber geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75’i geçen Düzce ve Erzincan’ın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını bildirdi.

03 Eylül 2021, Cuma 23:45 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Düzce, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz mavi. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler. Erzincan, yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var."

AA






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