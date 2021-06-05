Türkiye Bakan Koca 'Bugünden uyarayım' diyerek mesaj verdi: Yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama...
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Bakan Koca 'Bugünden uyarayım' diyerek mesaj verdi: Yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama...

Bakan Koca 'Bugünden uyarayım' diyerek mesaj verdi: Yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama...

Türkiye

Bakan Koca 'Bugünden uyarayım' diyerek mesaj verdi: Yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’Dünya Çevre Günü’ mesajında "Yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama yere değil" dedi.

05 Haziran 2021, Cumartesi 20:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından ’Dünya Çevre Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı. Koca, "Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım; yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama yere değil" ifadelerini kullandı.



Toplam aşı miktarı 30 milyon 441 bin 896 oldu  

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896’ya ulaştı. Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 5 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 433 bin 783, ikinci doz aşı 13 milyon 8 bin 113 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 441 bin 896 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 303 bin 528’e ulaştı. İstanbul’da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 955 bin 29, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 82 bin 263 toplamda 5 milyon 37 bin 292, Ankara’da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 451 bin 151, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 101 bin 812 toplamda 2 milyon 552 bin 963, İzmir’de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 182 bin 133, ikinci doz aşı sayısı 899 bin 766, toplamda 2 milyon 81 bin 899 doz olarak kayıtlara geçti.

DHA-AA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Yeni yelpaze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Daha yaşanır bir dünya için
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
100 yaşına kadar öğreten Haydar Hocam
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?
Murat Çelik
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni itirafçı oldu, örgüt şemasını çizdirdi