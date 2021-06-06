Türkiye Bakan Koca: Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz

Bakan Koca: Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz

Türkiye

Bakan Koca: Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" dedi.

06 Haziran 2021, Pazar 01:06 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede planlı şekilde uygulanan aşılama çalışmalarına dikkat çekmek için Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca'nın, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" notuyla paylaştığı videoda "Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir" dedi.



DHA

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