Türkiye Bakan Koca: Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok!

Bakan Koca: Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok!

Türkiye

Bakan Koca: Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili "Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!" açıklamasında bulundu.

19 Şubat 2022, Cumartesi 22:29 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!" dedi.


DHA

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