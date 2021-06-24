Bakan Koca, Candan Erçetin'in yer aldığı yeni kamu spotunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama kampanyası için hazırlanan yeni kamu spotunu paylaştı. Videoda ünlü sanatçı Candan Erçetin aşı olma çağrısı için kameralar karşısına geçti.
24 Haziran 2021, Perşembe 21:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Haziran ayında başlatılan aşı seferberliği için Sağlık Bakanlığınca hazırlanan kamu spotlarına bir yenisi daha eklendi.
Kamu spotunda vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunan şarkıcı Candan Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1408113859265765383
BUNLARI DA OKUYUN