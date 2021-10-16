Türkiye Bakan Koca 'Ciddi artış var' diyerek uyardı: Belirtileri Kovid-19’a benziyor

Bakan Koca 'Ciddi artış var' diyerek uyardı: Belirtileri Kovid-19’a benziyor

Türkiye

Bakan Koca 'Ciddi artış var' diyerek uyardı: Belirtileri Kovid-19’a benziyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlara karşı da tedbirli olunmasını istedi: Belirtileri Kovid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın

16 Ekim 2021, Cumartesi 21:09 Son Güncelleme:
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirlerinin, geçen yıl gribal enfeksiyonları büyük oranda azalttığına işaret etti. Bakan Koca, paylaşımında "Belirtileri Kovid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." ifadelerini kullandı.

AA

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