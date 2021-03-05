Türkiye Bakan Koca 'çok yüksek risk' grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Bakan Koca 'çok yüksek risk' grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Türkiye

Bakan Koca 'çok yüksek risk' grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "çok yüksek risk" grubunda yer alan Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne ve Adıyaman'ın il sağlık müdürleri ve valileriyle toplantı yaptıklarını bildirdi.

05 Mart 2021, Cuma 00:17 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman il sağlık müdürlerimiz ve valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik." bilgisini verdi.

Öte yandan Bakan Koca, Twitter'dan sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele çerçevesinde yaptığı aşılama çalışmalarına ilişkin bir de video yayınladı.

Koca, Ordu'nun Akkuş ilçesine giden sağlık görevlilerinin 65 yaş üzeri vatandaşları aşıladığı videoyu, "Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz." mesajıyla paylaştı.

AA

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