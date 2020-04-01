Türkiye Bakan Koca, corona hastalarını tedavi eden hekimlere talimat verdi

Bakan Koca, corona hastalarını tedavi eden hekimlere talimat verdi

Türkiye

Bakan Koca, corona hastalarını tedavi eden hekimlere talimat verdi

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıyla video konferans yoluyla görüştü. Erken tedavinin önemine vurgu yapan Koca, "Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Erken dönemde bu ilaçlara başlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

01 Nisan 2020, Çarşamba 09:26 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, korona virüs salgınının hem dünyayı hem Türkiye’yi tehdit ettiğini hatırlatan Bakan Koca, bu zor dönemde en büyük yükün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunu kaydetti.

Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarının şu dönemde en büyük gücümüz olduğunu belirten Koca, “Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bir yandan hayat kurtarmak için gayret sarf ederken bir yandan da sizler risk altındasınız. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Erken dönemde bu ilaçlara başlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli” ifadelerini kullandı.


Hekimler, hastanelerindeki Covid-19 hastalarıyla ilgili Koca’ya detaylı bilgi verdi. Tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten hekimler Bakan Koca'ya teşekkür etti.Görüşmede ayrıca tedavi protokolleri, ilaç kullanımı ve yoğun bakım süreçleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 46 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı. Açıklamada, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının da 243 olduğu bildirildi.

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