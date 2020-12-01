Türkiye Bakan Koca, corona virüs aşısında müjdeyi verdi

Bakan Koca, corona virüs aşısında müjdeyi verdi

Türkiye

Bakan Koca, corona virüs aşısında müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs aşısı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

01 Aralık 2020, Salı 16:46 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 11 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardıklarına göre, Bakan Koca, 11 Aralık’tan sonra aşı uygulamalarının başlayacağını söyledi. Bakan Koca aşılamaya sağlık çalışanlarından başlanacağını ifade ederken Bilim Kurulu’nun aşının kimlere uygulanacağı yönünde bir strateji uyguladığını söyledi.

Bakan Koca, yerli aşıya ilişkin de bilgi verdi. Koca, "Yerli aşının ilk fazı 14-15 Aralık'ta bitmiş olur, nisanda da 3. aşamaya geçilebileceğini düşünüyoruz" dedi. Bakan Koca, yerli aşının da inaktif bir aşı olduğunu söyledi. Koca, inaktif aşının maliyet açısından daha fazla olduğunu belirtti ancak güvenilirliğinin de daha fazla olduğunu vurguladı.


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