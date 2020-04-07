Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca açıklamalarından satır başları:

Corona virüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni aşamaya geçtik.

Hepimiz virüs tehdidi altındayız.

Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız, dayanışma içinde olmak zorundayız.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Ankara gibi şehirler yurt dışı gidiş gelişleri ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir.

Sokağa çıkma konusunda özellikle kısıtlamalar getirildi.

Kısıtlamalara uyulması gelecek günlerin kaderini etkileyecektir.

Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk. İzolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymak zorunludur.

Şimdi tam bir dayanışma içinde olmak insan sağlığını korumak için özveride bulunma zamanıdır.

Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir.

Mücadelemizde buluştuğumuz ortak payda insanın sağlığıdır.

Dünyada ilk ciddi tedbirlerin henüz alınmaya başlanmadığı dönemde örneği olmayan yapılanmalara gittik.

Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek düzeydedir.

Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır, değildir. Bütün bu risklere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur.

Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz.

Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirlerin detaylarını daha sonra açıklayacağım.

Türkiye'de son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 725'e ulaştı.

Vefatların 60'la 85 yaş arasında yoğunlaştığını ve erkeklerin oranının kadınlara göre fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Biz vakalarımızı ve temasta olanları ve şüpheli olan vakalarımızı takip etmek ve izole olmalarını evde takibini hareketliliğini görmek üzere bir çalışma yapıldı. Bu üç operatör ve BTK'nın iş birliğiyle olan bir tablo. Herkes bir aplikasyon geliştirdi. Hastalarımız aplikasyonu indirmek zorundalar.

Şunu unutmayalım, insanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi. Burada da biz başarıya ulaşacağız. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var.

Herkes kurallara uysun.

Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar.

Önümüzdeki bir iki gün içerisinde devreye girecek. Aplikasyon geliştirildi ve hastalarımız bunu indirmek zorundalar. Burada takip ve kendi durumlarını görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz.







